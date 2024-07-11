الكولومبي «خاميس رودريغيز» يحطم رقما قياسيا لميسي

حطم قائد المنتخب الكولومبي خاميس رودريغيز الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعدما صنع هدف اللقاء الوحيد أمام أوروغواي اليوم الخميس في نصف النهائي.

وذكر موقع «الجزيرة نت» أن تمريرات رودريغيز الحاسمة جاءت في البطولة خلال 5 مباريات، حيث صنع في الافتتاح هدفين أمام باراغواي، ثم مرر كرة حاسمة أمام كوستاريكا في الجولة الثانية، وصنع هدفين خلال مباراة ربع النهائي أمام بنما، وأخيرا تمريرة هدف الفوز أمام أوروغواي.

وحصل النجم الكولومبي على جائزة أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي التي فاز بها فريقه بهدف، وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها بالجائزة كأكثر المتوجين بها في البطولة.