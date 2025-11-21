الكونغو تشهد أسوأ هجوم على المدنيين منذ عام 2021

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية “مونوسكو”، اليوم الجمعة، مقتل 89 مدنيًا في هجمات شنّتها جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” المسلحة، الموالية لتنظيم “داعش”، في إقليم لوبيرو شرقي البلاد.



وأوضحت البعثة في بيان أن الهجمات وقعت خلال الفترة بين 13 و19 نوفمبر، مستهدفة مستشفيي بابيري وباسواغا، وأسفرت عن مقتل 89 مدنيًا بينهم 20 امرأة وعدد غير محدد من الأطفال.

كما قتل ما لا يقل عن 17 مدنيًا في منطقة بيامبوي، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا غرب لوبيرو، بينهم نساء كن يتلقين الرعاية في جناح الولادة داخل المستشفى.

وينشط المتمردون في أراضي مامباسا بعد العمليات العسكرية المشتركة التي نفذها الجيش الكونغولي والأوغندي نهاية عام 2021 في إقليمي بيني وإيرومو.

وتتهم السلطات المتمردين بقتل آلاف المدنيين ونشر العنف في إقليمي إيرومو ومامباسا، كما بايعوا تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2019، معتبرين أنفسهم فرعه في وسط أفريقيا.

هذا وتأسست “القوات الديمقراطية المتحالفة” في شمال كيفو خلال العقد الأخير، ونفذت هجمات واسعة على المدنيين منذ 2014. في عام 2019 أعلنت ولاءها لتنظيم “داعش”، ما صعّب جهود الجيش الكونغولي والأمم المتحدة للسيطرة على العنف في شرقي البلاد.