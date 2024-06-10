الكوني يزور رئاسة أركان حرس الحدود

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، موسى الكوني، أهمية ركن حرس الحدود لحماية الحدود من الاختراقات، ومنع عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن الكوني، قام اليوم الإثنين بزيارة رئاسة ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية، وكان في استقباله رئيس الركن لواء محمد اللاكري، وآمري الوحدات العسكرية التابعة للركن، وأُجري له استقبال عسكري، من قبل منتسبي الركن.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي “أهمية ركن حرس الحدود لتأمينه الشريط الحدودي مع دول الجوار للمحافظة على سيادة الدولة الليبية”.

واستعرض اللواء اللاكري “آلية عمل ركن حرس الحدود بتأمينه الشريط الحدودي”، مشددا على ضرورة دعم الركن بالإمكانات اللوجستية حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له.

وشملت زيارة الكوني لركن حرس الحدود، مركز التدريب التخصصي وتفقده جميع مرافقه، حيث وضعه آمر المركز عميد ركن فوزي جمعة الفقي، في صورة عمل المركز المتمثلة في دورات رفع الكفاءة المتقدمة لمنتسبي الجيش الليبي بمختلف تخصصاتهم.

واعتبر لواء اللاكري هذه الزيارة “دفعة معنوية لمنتسبي الركن تسهم في زيادة نسبة أدائهم بتأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار”.