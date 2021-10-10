«الكوني» يعتذر للمهاجرين ويُطمئنهم بقرب إنهاء معاناتهم

عبر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، عن اعتذار المجلس والشعب الليبي، للأحداث التي وصفها بالمؤسفة التي تعرض لها المهاجرون أثناء خروجهم من مركز الإيواء يوم الجمعة نتيجة التدافع، واصفا إياهم بضيوف ليبيا، عابري السبيل الذين هم بحاجة لأن ندعمهم ونحترمهم.

وأعلن الكوني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، خلال زيارته مركز عين زارة لإيواء المهاجرين، رفقة كل من وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعميد بلدية عين زارة ، ونائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، بضرورة إنهاء معاناة ضيوف ليبيا، وإخلاء العائلات الموجودة بمركز الإيواء، وعلاج المصابين، وعودة أصحاب المهن إلى سابق أعمالهم بالتواصل مع رب العمل.

وكشف النائب بالمجلس عن تواصله مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تعهدت بمنح المهاجرين بطاقات لجوء، ونقلهم للبلدان التي تريد استضافتهم، بالإضافة لرغبة سفارات، وقنصليات بعض الدول بعودة رعاياها إلى بلدانهم للراغبين في العودة.

ودعا الكوني الذين غادروا مركز الاواء بعدم الخوف من التنقل بحرية، والعلاج في المرافق الصحية للمصابين، والتوجه لمقر المنظمة الدولية للهجرة للتقدم بطلبات اللجوء، والتواصل مع سفارات بلدانهم للتقدم بطلبات العودة.

وأشاد في السياق نفسه، بالجهود التي قدمها القائمون على مركز إيواء عين زارة من خدمات للمهاجرين، وتوفير سبل الراحة والعلاج لهم، بالإضافة لتوفير مقر سكن للذين ليس لديهم مكان يرجعون إليه بعد إخلاء سبيلهم، والبحث عن ذويهم الذين فقدوهم عند خروجهم من مركز الايواء.

كما دعا الكوني الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية، بعدم عودة المهاجرين من البحر إلى ليبيا، بقوله: “الحد من الهجرة يجب أن يكون في الحدود الجنوبية، وليس في عرض البحر”، وشدّد على ضرورة مساعدة ليبيا على تكوين حرس حدودي صحراوي، ومنحه كافة الإمكانيات اللوجستية، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له، وطالبهم بالعمل على خلق تنمية مكانية في الدول المصدرة للمهاجرين، للحد من الهجرة نحو الشمال، والتي تتحمل ليبيا تباعاتها لوحدها.

هذا ووقف النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء السبت، رفقة كل من، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، وعميد بلدية عين زارة علي القيادي، ونائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رائد محمد الخوجة، على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في مركز إيواء عين زارة.

وقدم الكوني للمهاجرين رسالة طمأنة بإنهاء معاناتهم بإخلاء سبيل العائلات، وعلاج المصابين منهم، وعودة أصحاب المهن إلى سابق أعمالهم، والتنسيق لمن يريد العودة إلى بلاده، وأكد لهم بأنهم ضيوف ليبيا، وليس من أخلاق الشعب الليبي الإضرار بضيوفه.

وأشاد الكوني بالجهود التي قدمها المسؤولون في المركز بتوفير الخدمات الإنسانية للمهاجرين إلى حين إنهاء معاناتهم.