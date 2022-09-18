«الكوني» يُقدم التعازي للشعب البريطاني

القى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد في العاصمة البريطانية لندن، كلمة تأبين باسم الشعب الليبي خلال مراسم وداع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي تُجرى بقاعة وستمنستر اللندنية.

وكتب الكوني في سجل كبار الزوار: “صبغ رحيل جلالة الملكة اليزابيت الثانية كامل الأرض بحزن جلل، وقد كانت الرمز لثبات قيم إنسانية وسياسية أسست لنموذج حكم فريد”.

وأضاف: “وإذ نعزي الشعب البريطاني، وجلالة الملك شارل الثالث، والعائلة الملكية، في هذا الفقد الكبير، نرفع في ذات الوقت باسم دولة ليبيا والشعب الليبي، أسمى آيات التهاني لجلالته، وهو يتقلد عرش المملكة المتحدة، راجين أن يكون عهده فاتحة لمسار من سلام واستقرار في العالم، و ليبيا بشكل خاص”.

هذا وكان النائب قد وصل في وقت سابق إلى لندن ممثلا عن دولة ليبيا للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيت الثانية لتقديم التعازي للشعب البريطاني، وللملك تشارلز الثالث والعائلة الملكية في وفاة الملكة.

كما سيحضر الكوني هذا المساء مراسم الاستقبال التي يقيمها الملك نشارلز الثالث على شرف كبار مدعويه من ملوك ورؤساء وقادة العالم.