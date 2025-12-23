الكويت ترفع رسوم «التأمين الصحي» على الوافدين

أعلنت دولة الكويت عن رفع رسوم التأمين الصحي على الوافدين ابتداءً من اليوم الثلاثاء، في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة قطاع التأمين الصحي ودعم مرافق وزارة الصحة، وضمان استدامة الخدمات الطبية لجميع المقيمين في البلاد.

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة رسوم التأمين الصحي للوافدين بـ100 دينار سنويًا للفئات الرئيسية، وتشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، الملتحقين بعائل، المستثمرين، الطلبة، ومالكي العقارات الأجانب، بينما يبلغ التأمين المؤقت للزيارة أو سِمات الدخول 5 دنانير شهريًا.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن اللائحة تتضمن استثناءات مهمة، أبرزها الزوجات الأجنبيات للكويتيين وأبناؤهن، الأرامل والمطلقات من زيجات بكويتيين، الأبناء الأجانب للمواطنين ووالديهم، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب، إضافة إلى العمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى ثلاثة أفراد، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، والمقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والمواليد الأجانب لمدة أربعة أشهر حتى إصدار جواز السفر أو مغادرة البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد أن نصت اللائحة على إلزام جميع المقيمين بالحصول على تأمين صحي أو ضمان حكومي أو أهلي معتمد كشرط لإصدار أو تجديد الإقامة، ويبدأ العمل بها رسميًا في 23 ديسمبر الجاري.

وتتوقع وزارة الصحة أن يسهم رفع الرسوم في تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار (نحو 6.5 مليون دولار)، ما يعزز تمويل مرافق الوزارة ويدعم قطاع التأمين الصحي الخاص، مع اعتماد نظام التحول الرقمي وربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان التكامل الحكومي.