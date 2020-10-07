الكويت: تزكية الأمير نواف لشقيقه «مشعل» ليصبح ولياً للعهد

صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح أن أسرة الصباح باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

ويتولى الشيخ مشعل الأحمد الصباح، المولود عام 1940، منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004.

ويتعين أن يوافق مجلس الأمة البرلمان، على هذا التعيين. وتوفي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس الثلاثاء عن 91 عاما وأصبح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح الحاكم الجديد للبلد الخليجي المصدر للنفط.

تأتي هذه التطورات وسط توتر تشهده المنطقة منذ فترة بين السعودية وإيران، وفي وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز ماليتها العامة التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن أمير الكويت الجديد قد يفوض جزءا أكبر من المسؤوليات إلى ولي عهده، الذي سيتعين عليه التصرف بسرعة لمعالجة القضايا المحلية حسب مانقلت إذاعة “مونت كارلو”.

كان رئيس البرلمان مرزوق الغانم قد قال أمس إنه إذا وصله أمر أميري الأربعاء بتزكية ولي للعهد فسيدعو لجلسة خاصة الخميس للتصويت على ولي العهد الذي يزكيه.