الكويت تُعلن دعمها رئاسة ليبيا لمجلس الجامعة العربية

أعلنت الكويت، دعمها الكامل لرئاسة دولة ليبيا لمجلس جامعة الدول العربية لأعمال الدورة العادية (158).

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال لقائه، الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، على هامش أعمال الدورة الـ(158) لمجلس الجامعة العربية‬⁩ على المستوى الوزاري والتي ستنعقد الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة دولة ⁧‫ليبيا‬⁩.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوحيد المواقف إزاء التحديات التى تواجهها الدول العربية بما يعزز المصالح المشتركة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك، بحسب ما أفادت الخارجية الليبية.