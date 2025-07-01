الكيلاني تبحث مع نظيرها التونسي تعزيز التعاون وتبارك نجاح «الاجتماع العربي الإقليمي»

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، بنظيرها التونسي عصام الأحمر، بحضور وكيل عام الوزارة علي الناضوري، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى المنعقد في تونس، تحضيرًا للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.

وباركت الوزيرة نجاح الاجتماع، مشيدة بحسن التنظيم والاستضافة التونسية، مؤكدة أهمية هذه اللقاءات في توحيد الرؤى وتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس في المجالات الاجتماعية، لا سيما الاستفادة من التجربة التونسية في ميدان المعرفة الاجتماعية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعدالة الاجتماعية.

كما شدد الطرفان على أهمية متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بما يعزز البرامج الاجتماعية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.