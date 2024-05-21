«الكيلاني» تتابع إجراءات استكمال عودة «أطفال التوحد» لتوطين علاجهم بالداخل

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، “إجراءات استكمال عودة أطفال التوحد لتوطين علاجهم بالداخل، وتنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة والأكاديمية الأردنية للتوحد”.

وأكدت الكيلاني، خلال لقائها مدير عام مركز تشخيص وعلاج التوحد بطرابلس، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والأكاديمية الأردنية للتوحد، والخبير الاجتماعي بالوزارة، ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة، على “ضرورة استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمالية القانونية للعودة بالأطفال بشكل عاجل”.

وشددت الكيلاني، “على أهمية تنفيذ خطة الوزارة لأطفال التوحد لعام 2024، واستكمال كافة البرامج الخاصة بهم استعدادا لعودتهم وتوطين علاجهم بالداخل”.