الكيلاني تترأس الجلسة الافتتاحية لاجتماع تونس التحضيري لـ«قمة التنمية الاجتماعية»

انطلقت اليوم بالعاصمة التونسية أعمال الاجتماع العربي-الإقليمي رفيع المستوى، المخصص للتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في دولة قطر خلال نوفمبر المقبل.

وترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان “نحو مؤتمر القمة العالمي الثانية للتنمية الاجتماعية – بين الواقع والمأمول”، حيث أكدت في كلمتها على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الاجتماعية وتحقيق التنمية والرفاه في المجتمعات العربية.

وشددت الكيلاني على أن التنمية الاجتماعية باتت ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار وبناء مجتمعات متماسكة وقادرة على الصمود في وجه الأزمات المتعددة، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها ليبيا في هذا المجال، ومنها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة إدماج النازحين وتعزيز التضامن المجتمعي.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، من بينهم وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية علي الناضوري، والسفير الليبي لدى تونس مصطفى بن قدارة، إلى جانب وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وممثلي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي منظمات إقليمية ودولية.

ويُعقد هذا الاجتماع على مدى يومين، 30 يونيو و1 يوليو 2025، في إطار الاستعدادات الجارية لعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي تُعد منصة دولية هامة لتعزيز السياسات الاجتماعية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية في المنطقة.