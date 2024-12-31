 «الكيلاني» تستقبل عميد البيضاء وتبحث تقديم أفضل «الخدمات الاجتماعية» للمواطنين

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، عميد بلدية البيضاء ورئيس فرع الشؤون الاجتماعية البيضاء، حيث تم مناقشة سبل تحسين وتطوير العمل المشترك بين الجانبين بهدف تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للمواطنين في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء، “الحديث عن سبل تعزيز التنسيق بين فرع الشؤون الاجتماعية والبلديات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها فرع البيضاء في تقديم خدماته، وقد تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والبلدية لتسهيل الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ودعم المشاريع الاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين”.

وفي ختام اللقاء قدمت الوزيرة “شهادة تقدير لرئيس فرع الشؤون الاجتماعية البيضاء تقديرا للمجهودات التي يبذلها في سبيل تسيير عمل الفرع، كما استلم المخصصات المالية الخاصه بالفرع”.