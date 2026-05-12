الكيلاني: حماية حقوق الموظفين التزام ثابت داخل الوزارة

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، مع النقيب العام لموظفي الوزارة، أسامة الصاوي، أوضاع العاملين بالقطاع واحتياجاتهم الوظيفية، إلى جانب سبل تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

وشهد اللقاء، الذي حضره مدير المكتب القانوني بالنقابة، مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الموظفين، من بينها الترقيات والتسويات الوظيفية، وبرامج التدريب والتأهيل المهني، إضافةً إلى أبرز التحديات الإدارية والفنية التي تواجه سير العمل داخل القطاع.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية التزام الوزارة بحماية حقوق الموظفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها، والعمل على معالجة الصعوبات التي تؤثر في الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الكيلاني على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة للعناصر المتميزة لتولي المناصب القيادية، باعتبار تطوير بيئة العمل والاهتمام بالموظف من أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اللقاء ضمن تحركات الوزارة لتعزيز التواصل مع الجهات النقابية والاستماع إلى مطالب العاملين، في إطار خطط تستهدف تحديث بيئة العمل الإدارية وتحسين الأداء المؤسسي في قطاع الشؤون الاجتماعية.