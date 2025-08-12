اللافي: استحداث المناصب داخل الجيش اختصاص تشريعي وندعو لاجتماع عاجل للمجلس الرئاسي

أكد النائب بالمجلس الرئاسي وعضو القائد الأعلى للجيش الليبي، عبدالله اللافي، أن استحداث أي مناصب جديدة داخل الجيش هو “اختصاص أصيل للسلطة التشريعية”، مشددًا على أن أي تعيين في قمة هرم القيادة العسكرية يجب أن يتم وفق ما نص عليه القانون وبقرار من القائد الأعلى للجيش، المتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعًا.

ودعا اللافي، في تصريح صحفي، زملاءه بالمجلس الرئاسي، “الشركاء في المهام والصفة”، إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في هذا الملف، بما يضمن احترام التشريعات النافذة وصون الصلاحيات القانونية.

وأوضح أن الوضع الراهن وما يشهده من انقسام داخل المؤسسة العسكرية، يفرض على جميع الأطراف العمل بجدية ومسؤولية في إطار المسار العسكري والأمني المتفق عليه، وصولًا إلى مؤسسة عسكرية موحدة وقادرة على حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، بعيدًا عن أي إجراءات قد تزيد حالة الانقسام أو تتجاوز الأطر القانونية.