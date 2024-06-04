اللافي يبحث مع أعيان بني وليد مشروع المصالحة

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن هيئة أعيان ومشايخ ليبيا فرع مدينة بني وليد، أهمية مشاركة المشايخ والأعيان في مشروع المصالحة الوطنية.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، دعا اللافي الهيئة إلى دعم جهود المجلس الرئاسي في إنجاح هذا الملف، وتعزيز السلم الاجتماعي.

وأشار اللافي خلال الاجتماع إلى أهمية الملكية الوطنية للمشروع ومساهمة الخبراء والأكاديميين الليبيين في إعداده.

من جهتهم، أشاد الأعيان والمشايخ بجهود اللافي في مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم للمجلس الرئاسي في إعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية من خلال هذا المشروع الوطني.