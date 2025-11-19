اللافي يبحث مع السفيرين البريطاني والتركي تعزيز التعاون

عقد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعين منفصلين مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز والسفير التركي غوفين بيجيتش.

وبحث اللافي خلال اللقاءين مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، إلى جانب مناقشة الترتيبات الجارية لدعم الاستقرار وتعزيز التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وأكد اللافي حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية، مشدداً على التزامها بدعم مسار الحلّ السياسي المستدام الذي يخدم تطلعات الشعب الليبي.