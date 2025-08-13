«اللافي» يترأس اجتماعاً لمناقشة ملف التقاعد العسكري وتطوير الأداء المؤسسي

ترأس القائد الأعلى للجيش الليبي والنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الدفاع بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، ووكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية، ومعاون رئيس الأركان العامة، ومدير مكتب وزير الدفاع.

وركز الاجتماع على مناقشة ملف التقاعد العسكري وحل عدد من المختنقات التنظيمية داخل المؤسسة العسكرية، حيث تم اتخاذ آخر التدابير والخطوات الإجرائية اللازمة لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي، إضافة إلى تحديد احتياجات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة وسبل توفير الدعم المتاح لها.

كما تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية الواجب العمل عليها في المرحلة المقبلة لتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسة العسكرية.

وأشاد القائد الأعلى بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مؤكدًا دعمه الكامل لكل ما يسهم في بناء مؤسسة عسكرية محترفة، قادرة على أداء مهامها في حماية الوطن وخدمة الشعب وفق أعلى المعايير المهنية والانضباطية.