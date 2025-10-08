اللافي يشارك بمؤتمر حول «العدالة الانتقالية» ويؤكد الالتزام بمسار المصالحة

شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي في المؤتمر العلمي الذي نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا تحت عنوان “المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في إنجاز العدالة الانتقالية”.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الأكاديميين والخبراء من ليبيا والدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية.

وفي كلمته، أكد اللافي أن العدالة لا تُبنى بالقوة بل بالحق، وأن المصالحة لا تتحقق بالإكراه بل بالاعتراف والإنصاف.

كما أشار إلى أن مشروع المصالحة الوطنية هو خيار استراتيجي لليبيا بهدف استعادة الثقة وبناء دولة العدل والمواطنة.

واستعرض مراحل مسار المصالحة الوطنية بدءاً من الرؤية الاستراتيجية للمصالحة في 2022 إلى الملتقى التحضيري في يناير 2023.

وأشاد اللافي بالدور الفاعل للأكاديمية الليبية للدراسات العليا في تنظيم هذا المؤتمر، وبالدعم الكبير من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، فضلاً عن الدول الصديقة.

وأكد أن ليبيا ماضية بثقة نحو استكمال بناء السلام وترسيخ دولة القانون.