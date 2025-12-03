اللافي يشارك في ورشة حول دور أسر الضحايا في «المصالحة الوطنية»

شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الأربعاء في ورشة عمل بعنوان “أسر الشهداء والضحايا ودورهم في المصالحة الوطنية”، نظمتها أسر الشهداء والضحايا والمتضررين من مختلف مناطق ليبيا في مدينة طرابلس.

وحضر الورشة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثلة الأمين العام هانا تيتيه، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا.

وشهدت الورشة مشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع، واللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة، واللجنة القانونية، إلى جانب حضور واسع من أسر الضحايا والمتضررين وممثليهم، ما يعكس الاهتمام الوطني والدولي بملف العدالة الانتقالية.

وناقشت الورشة آليات جبر الضرر، وضمانات الإنصاف، وحفظ حقوق الضحايا وذاكرتهم، مع التأكيد على أهمية مشاركة أسر الضحايا في صياغة مسار المصالحة الوطنية.

وفي كلمته، أكد النائب اللافي أن المجلس الرئاسي يضع حقوق الضحايا في مقدمة أولوياته، مشددًا على أن كشف الحقيقة يمثل عاملًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار وبناء الثقة، وأن صوت الضحايا سيبقى حاضرًا في كل مراحل إعداد وتنفيذ سياسات المصالحة الوطنية.

وثمّن المشاركون الدور الكبير لأسر الضحايا والمتضررين في تعزيز المسار الوطني الجامع والتزامهم بالمشاركة الفاعلة في الورش والحوارات الهادفة إلى تحقيق العدالة ولمّ الشمل.