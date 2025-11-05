اللجنة التحضيرية لقمة «ليبيا-أفريقيا للمناخ» تعقد اجتماعها الأول في بنغازي

عقدت اللجنة التحضيرية لقمة ليبيا – أفريقيا للمناخ، المُشكّلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رقم (67) لسنة 2025م، اجتماعها الأول الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، برئاسة عضو مجلس النواب ربيعة أبو رأس، وبحضور أعضاء اللجنة زايد هدية وعبدالمنعم بالكور، إضافة إلى مقرر اللجنة مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الترتيبات الأولية الخاصة بالتحضير للقمة التي تُعد حدثاً قاريّاً مهماً يهدف إلى تعزيز الدور الليبي في دعم الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والمساهمة في ترسيخ مسارات التنمية المستدامة في القارة.

كما استعرضت اللجنة الخطة العامة للقمة والبرامج والمحاور الرئيسية المقترحة، إلى جانب آليات التنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات ذات العلاقة لضمان الإعداد المتكامل لمختلف مراحل القمة، ومناقشة الخطة التنفيذية الزمنية التي تحدد المسؤوليات والمهام التنظيمية والإعلامية والفنية.

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود لضمان نجاح القمة، وإبراز التزام ليبيا بدورها الريادي في دعم الجهود الإقليمية لمواجهة التغير المناخي، والعمل على صياغة رؤية أفريقية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة مطلع شهر ديسمبر المقبل، لاستعراض تفاصيل الخطة التنفيذية واعتماد البرامج النهائية للقمة تمهيداً لإطلاقها رسمياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية التي يقودها مجلس النواب لتعزيز حضور الدولة الليبية في المحافل الإقليمية والدولية، وإبراز دورها الفاعل في القضايا البيئية والمناخية ذات الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.