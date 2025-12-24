اللجنة الرسمية تغادر إلى أنقرة للتحقيق في حادث سقوط طائرة رئيس الأركان العامة «محمد الحداد»

غادرت لجنة التحقيق الرسمية، برئاسة اللواء محمود عاشور العجيلي، إلى جمهورية تركيا لمباشرة مهامها في حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي وعدداً من مرافقيه.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلّف، في إطار مساعٍ رسمية لكشف ملابسات الحادث وضمان أعلى درجات الشفافية في التحقيقات.

وتتولى اللجنة مهمة التنسيق المباشر مع السلطات الأمنية والقضائية التركية، للاطلاع على تفاصيل الحادث ومراجعة المستندات والتقارير المتعلقة بإجراءات السلامة المتبعة قبل وأثناء الرحلة. كما ستبحث اللجنة في احتمال وجود شبهات إهمال أو تقصير أو فعل جنائي قد يكون وراء سقوط الطائرة، بالتعاون مع الجانب التركي.

إلى جانب ذلك، تعمل اللجنة بالتنسيق مع السفارة الليبية في أنقرة لتسهيل إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى ليبيا، على أن تُرفع النتائج النهائية في تقرير رسمي فور استكمال أعمالها.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في منشور رسمي على صفحته بموقع فيسبوك،الثلاثاء، نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، إثر حادث أليم تعرّضت له طائرة خاصة كانت تقلّه ومرافقيه أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية إلى العاصمة طرابلس.