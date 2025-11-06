اللجنة العليا للأولمبياد الوطني للرياضيات تعلن موعد الاختبار النهائي على مستوى ليبيا

أعلنت اللجنة العليا للأولمبياد الوطني للرياضيات بوزارة التربية والتعليم عن موعد إجراء اختبار المرحلة النهائية للأولمبياد على مستوى ليبيا، والذي سيُقام يوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025م، في التجمعات الجغرافية المحددة، التي تم تزويد المشاركين بها في الإعلان.

وتأتي هذه المرحلة النهائية تتويجًا لجهود الطلاب والطالبات الذين بذلوا جهودًا مميزة خلال المراحل السابقة، وهي فرصة لإبراز مهاراتهم في التفكير المنطقي، والتحليل الرياضي، والإبداع العلمي، وتعكس إصرارهم على التفوق في هذا المجال.

ودعت اللجنة جميع المشاركين إلى الاستعداد الجيد للاختبار، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الصادرة عن اللجان المشرفة في كل تجمع، متمنية لهم التوفيق والنجاح في هذه المنافسة العلمية الهامة.