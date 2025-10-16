«اللواء 444 قتال» يضبط مهاجرين على الحدود الجنوبية

في إطار مهام الجيش الليبي لحماية حدود الوطن وصون سيادته، تمكنت مفارز اللواء 444 قتال الصحراوية من إلقاء القبض على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، بعدما تسللوا إلى الأراضي الليبية عبر أحد المسالك الوعرة في عمق الصحراء.

وجاءت العملية بعد رصد وتتبع دقيق، مما أسفر عن تطويق المسلك وضبط المجموعة المتسللة، في مشهد يعكس الجاهزية العالية للمفارز الصحراوية وقيامهم بواجبهم بثبات ومسؤولية، رغم قسوة الظروف الميدانية واتساع رقعة الانتشار.

وتُعدُّ هذه العملية خطوة جديدة في سلسلة النجاحات الأمنية التي تحققها المفارز الصحراوية في إفشال مساعي العصابات الإجرامية، التي تتخذ من الصحراء ممرًا لأنشطتها غير المشروعة.

وتؤكد هذه العملية على أن الجيش الليبي يظل دائمًا بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها.