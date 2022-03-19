اللواء 444 يقبض على مرتكبي انتهاكات في ترهونة

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن إلقاء القبض على أشخاص متهمين في ارتكاب انتهاكات في مدينة ترهونة.

وأفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتمكن مفرزة من مفارز اللّواء 444 قِتال من إلقاء القبض على المدعوَّيْن “منير المحجوب ابو جريدة، عبدالباسط محمد ضو ضو” والمتّهمَيْن في قضايا عديدة منها تسليم أبناء عمومتهم حيث تم تصفيتهم من قِبلْ عناصر “الكانيات” التي كانت تسيطر على المدينة.

وفي ذات السّياق أيضاً، تمكّنت مفرزة من مفارز اللّواء 444 قِتال من إلقاء القبض على المدعو “محمد أحمد محمد جمعة” الملقّب بالبالانكو والمّتهم في قضية قتل لأحد أفراد عائلة المالطي.

كما تمكّنت مفرزة من مفارز اللّواء 444 قِتال من إلقاء القبض على المدعو “علاء مصطفى زايد” والمتّهم بارتكابه لمجازر المقابر الجماعية في حقّ الأبرياء من مدينة ترهونة.

هذا وتم اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية حيال المتّهمين وسيتم إحالتهم للجهات المعنيّة.