المؤسسة الليبية للإعلام: وقف عمل قناة «ليبيا الوطنية» في الشرق والواحات

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بحكومة حماد، محمد بعيو، القرار رقم (226) لسنة 2025، الذي يقضي بوقف عمل وبث شبكة إذاعة وتلفزيون “ليبيا الوطنية” في مناطق بنغازي وسرت والواحات.

وأوضح القرار أن الإيقاف جاء لأسباب إدارية وقانونية، مع التأكيد على أن هذا القرار لا يشمل بقية مناطق الدولة الليبية، حيث يقتصر على وقف العمل الإداري والفني في المناطق المحددة.

ونص القرار على سريانه اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

يأتي هذا القرار في إطار مساعي المؤسسة لإعادة تنظيم الإعلام الرسمي وضبط أداء المؤسسات الإعلامية التابعة لها.