المؤسسة الوطنية للنفط تثبت ريادتها في الجودة

جددت الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط شهادة نظام إدارة الجودة العالمية ISO 9001:2015، وذلك عقب جلسة التدقيق الخارجي التي عُقدت بمقر الإدارة في مدينة رأس لانوف، وشملت مكاتبها في مختلف أنحاء البلاد.

وأُجريت الجلسة تحت إشراف مباشر من مركز بحوث النفط، وقادها مدقق خارجي معتمد، بمشاركة فريق التدقيق الداخلي بالمؤسسة. وقدّم موظفو الإدارة عرضًا متكاملاً حول منظومة الجودة المعتمدة.

وحضر جلسة التدقيق عدد من مسؤولي الإدارة، من بينهم المدير العام المكلف، ومديرو الإدارات، والمراقبون، والمنسقون، والأخصائيون، إلى جانب رئيس فريق الأيزو بالمؤسسة وأعضاء فريق التدقيق الداخلي.

وأشاد المدقق الخارجي بمستوى الأداء والتحضير، والوثائق المعروضة، مثنيًا على المهنية العالية والجهود المبذولة من قبل فريق الإدارة العامة للتفتيش والقياس.