المالية تعلن حزمة تعيينات لتعزيز «الأداء المؤسسي»

في إطار تنفيذ رؤية وزارة المالية الجديدة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز الإداري، أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد صالح أبوغفّة، حزمة من القرارات الإدارية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة واستقطاب الخبرات والقيادات الشابة لتعزيز أداء مختلف الإدارات والأقسام.

وشملت القرارات:

إعفاء عماد علي الكلامي من مهام رئاسة قسم المرتبات بإدارة الميزانية، وإحالة المنصب إلى القيادي الجديد محمد إبراهيم سالم بن الحاج ، لتولي مهام إدارة المرتبات بفعالية.

تكليف عبد الحكيم محمد بن الشتيوي برئاسة قسم التحول بإدارة الحسابات، وفق التشريعات النافذة، بما يسهم في تعزيز آليات الرقابة والتحول الرقمي داخل الوزارة.

تعيينات قيادية في إدارة المراقبين الماليين شملت: فاتح رجب أبوسديرة: رئيس قسم الوزارات جمعة عبد الحفيظ عبيد: رئيس قسم الهيئات والمستشفيات والجامعات أحمد الصادق المحبس: رئيس قسم السفارات أديب علي الطربان: رئيس قسم المراقبات الفيتوري علي التير: رئيس قسم التجميع وإعداد التقارير الشتوي علي مختار: رئيس قسم التفتيش

تعيينات في إدارة المؤسسات والتعاون الدولي شملت: رمضان عمار محمد: رئيس قسم المؤسسات محمد علي قراد: رئيس قسم التعاون أبوبكر خليفة العلاقي: رئيس قسم القروض والديون

وأكد الوزير أن هذه القرارات تمثل دفعة إيجابية لتعزيز الأداء المؤسسي للوزارة، وضمان تواجد الكفاءات الشابة والخبرات المتخصصة في مواقع قيادية، بما يسهم في تطوير عمل الإدارات المختلفة وتحسين جودة الخدمات المالية الحكومية.

وأوضح أبوغفّة أن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الرقابة، وتسريع الإجراءات المالية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية.