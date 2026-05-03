المالية تعلن سبب تأخر «صرف المرتبات»

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن تأخر صرف مرتبات شهر أبريل حتى تاريخ 3 مايو، موضحة أن هذا التأخير يعود إلى إدراج عدد من الإفراجات المالية الجديدة ضمن منظومة المرتبات.

وأوضحت الوزارة أن شهر أبريل شهد إدراج 11376 موظفًا وموظفة جددًا ضمن كشوفات المرتبات، وذلك وفق الاشتراطات والضوابط القانونية المعتمدة لشغل الوظيفة العامة.

وبيّنت الوزارة أن هذه الإفراجات شملت مختلف القطاعات والبلديات في أنحاء ليبيا، الأمر الذي استدعى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بإدخالهم ضمن منظومة الصرف.

وأكدت وزارة المالية أن عملية الإدراج تمت وفق معايير قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية الصرف ودقة البيانات المالية، بما ينسجم مع الإجراءات المعمول بها داخل القطاع العام.

ويأتي هذا التوضيح في إطار متابعة الوزارة لملف المرتبات العامة، الذي يشهد بين فترة وأخرى تحديثات مرتبطة بقرارات التوظيف والإفراجات المالية في مؤسسات الدولة.

هذا وتعمل وزارة المالية على تنظيم عملية صرف المرتبات بشكل شهري وفق منظومة موحدة، مع مراعاة إدخال التحديثات الجديدة التي تطرأ على الكوادر الوظيفية في مختلف القطاعات.