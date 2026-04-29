المالية تعلن نهاية «الصرف التقليدي» للمرتبات

أصدرت وزارة المالية بححكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، تعميماً رسمياً موجهاً إلى الوزراء ورؤساء ومديري الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، يقضي بضرورة استكمال إجراءات إعداد وتنفيذ المرتبات الشهرية عبر منظومة حساب الخزانة الموحد، في إطار خطة التحول الرقمي للإدارة المالية العامة.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن شهر مايو 2026 سيكون الموعد النهائي لاعتماد المرتبات عبر الطرق التقليدية السابقة، مشيرة إلى أن أي جهة لا تلتزم بالإجراءات المطلوبة ستتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

وشددت وزارة المالية على أن عملية الرقمنة في الإدارة العامة لم تعد خياراً تقنياً، بل أصبحت أداة إصلاح هيكلي تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة وتكريس مبادئ المساءلة داخل المنظومة المالية للدولة.

ودعت الوزارة جميع الجهات الحكومية إلى الإسراع في استكمال وتحديث البيانات الإدارية والمالية للموظفين عبر الروابط الإلكترونية المعتمدة، تمهيداً لاعتمادها ضمن منظومة الصرف الجديدة، بما يضمن الانتقال السلس إلى النظام المالي الرقمي.

كما طالبت الوزارة بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، والعمل على تسريع وتيرة الإجراءات الفنية والإدارية، لضمان جاهزية المنظومة في الوقت المحدد، وتفادي أي تعطيل في عمليات صرف المرتبات خلال المرحلة الانتقالية.