المباحث الجنائية تبحث تفعيل مشاريعها المتوقفة والرفع من كفاءة أعضائها

اجتمع رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، اليوم السبت، بمدراء الإدارات بالجهاز، بحضور مساعد الشؤون العامة ومدير إدارة التحري والتحقيقات الجنائية.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الجهاز في طرابلس، مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بأداء المكاتب والإدارات وكذلك الوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها وايجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل بالجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز أن جهاز المباحث الجنائية جهاز فني تقني الأمر الذي يتطلب تفعيل المشاريع المتوقفة والرفع من كفاءة أعضاء الجهاز فنياً وتقنياً.