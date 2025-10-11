المباحث الجنائية في أبوسليم تطلق حملة توعية بـ«الأمن السيبراني»

أطلق جهاز المباحث الجنائية حملة توعوية بالأمن السيبراني لطلاب المدارس والمعاهد التابعة لمراقبة تعليم أبوسليم، وذلك ضمن فعاليات شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يُقام في أكتوبر من كل عام.

وتم تنفيذ المحاضرة التوعوية بإشراف مباشر من رئيس الجهاز، اللواء محمود عاشور العجيلي، من قبل فريق التوعية بإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتناولت المحاضرة مخاطر الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على المراهقين، مع التركيز على أهمية حماية البيانات الشخصية وتجنب الوقوع ضحية الابتزاز الإلكتروني وسرقة المعلومات.

وأبرز الجهاز في حملته مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية عبر الصفحات المجهولة والروابط المشبوهة، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي الأمني وحماية المجتمع من مخاطر الفضاء الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الجهاز المستمرة لنشر الثقافة الأمنية الرقمية بين الطلاب والشباب، بهدف تكوين جيل واعٍ قادر على التعامل مع التحديات الرقمية بمسؤولية.