المبعوث الأممي يبحث في القاهرة تسريع العملية السياسية بليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري، في إطار جولة خارجية لباتيلي، شملت تركيا وقطر والإمارات بدأها الأسبوع الماضي اتفق خلالها المبعوث الأممي مع الأطراف الدولية على ضرورة تمهيد الطريق من أجل الإسراع في إجراء الانتخابات

وأفاد باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا، ودعوة الأطراف الفاعلة إلى تسريع العملية السياسية لإنهاء الأزمة وفتح السبيل أمام الانتخابات والسلام والاستقرار.

كما تم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تنسيق المجتمع الدولي لجهود دعم الفرقاء الليبيين.