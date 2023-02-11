المبعوث الأممي يبحث في روما تطورات الأوضاع بليبيا

قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الجمعة، بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، لبحث تطورات الأوضاع الليبية.

وأجرى باتيلي لقاءً وصفه بـ”البناء” مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في إيطاليا أنطونيو تاياني، حول التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأعرب المبعوث الأممي عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.

وجدد باتيلي خلال اللقاء، دعوته لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.

كما طالب الطرفان المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة.