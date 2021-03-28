المبعوث الأممي يبحث في مصراتة عدداً من القضايا والملفات

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، زيارة اليوم الأحد إلى بلدية مصراتة.

وأكد المبعوث الأممي أن زيارته التي تعد الأولى له إلى بلدية مصراته كانت ناجحة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن كوبيش قوله: “إننا أرسلنا من خلال هذه الزيارة إشارات قوية دعت إلى أهمية دعم كل البلديات في ليبيا والنظر في احتياجاتها والوقوف على مشاكلها ومشاغلها.

وأشار إلى أن محور لقائه بعميد وأعضاء بلدية مصراته تناول عديد القضايا والملفات الهامة منها الملف الأمني والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية واحتياجات دوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المبعوث الأممي أن اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية مبدأ اللامركزية وأهمية تخصيص المخصصات المالية بشكل لا مركزي للبلديات باعتباره من القضايا الهامة التي تواجه عمل كل بلدية في ليبيا، وفق قوله.