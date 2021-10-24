المبعوث الأممي يُشيد بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة

أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف السويسرية قبل عام من الآن.

وقال كوبيش في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار: “إننا نشارك الليبيين الاحتفاء بمرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة في ليبيا. لقد مهد اتفاق وقف إطلاق النار الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون، نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا.. لقد تم تأكيد الأهمية الحاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا الذي عقد يوم 21 أكتوبر في طرابلس”.

وأضاف كوبيش: “في مطلع الشهر الجاري، حققت اللجنة العسكرية المشتركة أيضًا منجزاً آخر مهم والمتمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا”.

وأكد المبعوث الخاص مجددًا، أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على استعداد لدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك خطة العمل من خلال المشاورات مع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً، وأشاد بالجهود الداعمة لفريق العمل الأمني ​​التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

هذا وقد وصلت إلى ليبيا الأسبوع الماضي، المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وسيعمل مراقبو الأمم المتحدة تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وشدّد المبعوث الخاص على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي