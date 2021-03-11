المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا: نستبشر خيرًا بالحكومة الليبية الجديدة

قال مبعوث إيطاليا الخاص إلى ليبيا السفير باسكوالي فيرارا، إن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يعد خطوة أساسية لإعادة توحيد المؤسسات، نافيا أن يكون لبلاده أي أجندات خفية في ليبيا.

وأكد فيرارا في حوار مع جريدة الشروق المصرية، اليوم الخميس، أن المرحلة الانتقالية الحقيقية في ليبيا بدأت الآن، مجددا التأكيد على أن بلاده ليس لديها أجندات خفية في ليبيا وتؤيد الحل السياسي، وترى أن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل هدف لا غنى عنه، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وأشار المبعوث الإيطالي إلى أنه ستكون هناك اتصالات على المستوى الدبلوماسي والسياسي بين إيطاليا وليبيا خلال الأيام القادمة لتأكيد قرب روما من ليبيا في تلك المرحلة الحاسمة.

وتعهد فيرارا في حديثه بالقيام بما هو ممكن على المستوى الثنائي وفى إطار الاتحاد الأوروبي لدعم العملية السياسية في ليبيا باحترام وصداقة والتي يمكن أن تفتح فصلًا جديدًا في تاريخ ليبيا، وفق قوله.

وأوضح السفير باسكوالي فيرارا أن هناك تحديات كثيرة تواجه الحكومة الليبية الجديدة داعيا إياها بتنفيذ البرنامج الذي أعلنته وهو قيادة ليبيا إلى الانتخابات، وضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، والاستجابة لبعض الاحتياجات العاجلة مثل الخدمات العامة خاصة الكهرباء، فضلا عن السعي لإعادة توحيد مؤسسات الدولة من العسكرية إلى المالية، والبدء في عملية المصالحة الوطنية.

وفي 14 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية تعيين السفير باسكوالي فيرارا مبعوثا خاصا لإيطاليا في ليبيا.

وأفادت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية حينها، بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو كلف باسكوالي فيرارا ليشغل منصب المبعوث الخاص لإيطاليا في ليبيا.

وأوضحت الوكالة أن فيرارا سيمثل إيطاليا وسيضمن مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات متعددة الأطراف لدعم العملية السياسية الليبية بالتناسق مع التزام إيطاليا التقليدي لصالح السلام والاستقرار في البلاد.

وبحسب الوكالة، فإن “فيرارا سيقوم بمهمة تطوير الاتصالات المناسبة مع اللاعبين المحليين والدوليين الأساسيين الأكثر نشاطاً في ليبيا، كما سيعكف على تعزيز التفكير الإستراتيجي سواء في إيطاليا ومع الخبراء الدوليين حول آفاق الاستقرار في ليبيا أيضًا في سياق شمال إفريقيا.

وشغل فيرارا منصب سفير إيطاليا لدى الجزائر حتى نوفمبر الماضي، كما شغل مناصب في أثينا وبروكسل وواشنطن، وكان رئيس وحدة التحليل في وزارة الخارجية الإيطالية.

وبالإضافة إلى نشاطه الدبلوماسي، فيرارا هو أكاديمي وأستاذ متعاقد في الدبلوماسية لدى جامعة لويس جويدو كارلي في روما.