المجلس الاستشاري يناقش رفع كفاءة المعلمين وتحسين المخرجات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عقد المجلس الاستشاري لتطوير التعليم اجتماعه الدوري الخامس لعام 2026، برئاسة رئيس المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الدكتور مفتاح اغنيَّة محمد، وذلك في إطار دوره الاستشاري الهادف إلى تقديم رؤى علمية ومهنية تستند إلى أفضل الممارسات التعليمية وتسهم في تطوير المنظومة التعليمية في ليبيا.

وشهد الاجتماع استعراضًا ومناقشة عددٍ من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الكفاءة الأكاديمية والمهنية للمعلمين، بما يدعم تطوير العملية التعليمية ويرفع من مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

كما تناولت المناقشات سبل ترسيخ القيم الوطنية والمجتمعية لدى الطلاب، إلى جانب بحث آليات الارتقاء بجودة الأداء التعليمي وتحسين مخرجات المنظومة التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التطوير والتحديث.

وأكد المجلس خلال اجتماعه أهمية العمل على صياغة رؤى تنظيمية وتطويرية متكاملة تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتطوير البيئة المؤسسية والتربوية، بما يعزز الاستدامة ويرفع من كفاءة النظام التعليمي في مختلف مراحله.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لدعم خطط التطوير والإصلاح التربوي، والاستفادة من الخبرات والرؤى المتخصصة في رسم السياسات والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين مخرجاته.

يشكل المجلس الاستشاري لتطوير التعليم أحد الأجسام الداعمة لجهود وزارة التربية والتعليم في إعداد الرؤى والمقترحات التطويرية المرتبطة بالمنظومة التعليمية، ويعمل على دراسة المبادرات والمشروعات التي تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز كفاءة المعلمين وتحسين البيئة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.