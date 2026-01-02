المجلس الانتقالي اليمني يعلن «مرحلة انتقالية» تمهد لاستفتاء تقرير المصير

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي دخول الجنوب مرحلة انتقالية تمتد لعامين، وتشمل رعاية دولية وأممية لحوار سياسي مع الأطراف في شمال اليمن، وصولًا إلى إجراء استفتاء شعبي يكرّس ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب ضمن إطار زمني محدد.

وأوضح الزبيدي أن المرحلة الانتقالية تتضمن مسارًا سياسيًا وقانونيًا ينظم الحوار بين القوى الجنوبية والشمالية، ويضمن حق شعب الجنوب عبر آليات سلمية وشفافة، ومتسقة مع القواعد والممارسات الدولية، وبمشاركة مراقبين دوليين، بما يتيح الوصول إلى تسوية مرحلية آمنة ومسؤولة.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي يدعو خلال هذه المرحلة جميع مؤسسات الدولة والحكومة والسلطات المحلية لممارسة مهامها، وتطبيع الحياة العامة، وتحسين الخدمات، وضمان انتظام صرف المرتبات، عبر تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي في العاصمة عدن بوصفه سلطة مركزية مستقلة، مؤكدًا انفتاح المجلس على التنسيق مع القوى الوطنية في الشمال وفق القواسم المشتركة.

وأكد أن استعادة دولة الجنوب تمثل تطلعًا مشروعًا لشعب قدّم تضحيات واسعة، وأن تحقيق هذا الهدف يجري عبر مسار مرحلي يحفظ حقوق الجنوب، ويجنب الشمال والمنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة.

وأضاف أن الإعلان يوفر للشمال شريكًا مستقرًا ومسؤولًا خلال المرحلة الانتقالية، ويقدم للإقليم والمجتمع الدولي مسارًا سياسيًا وقانونيًا واضحًا وقابلًا للدعم والبناء عليه، مشددًا على أن هذا المسار لا يمثل تنازلًا، بل تعبيرًا عن إرادة شعب يسعى إلى حقه دون تعريض أمنه واستقراره لمخاطر إضافية.

وجدد المجلس التأكيد على أن الجنوب سيبقى خلال المرحلة الانتقالية داعمًا لشركائه في الشمال، ومساندًا لأي جهد يواجه الانقلاب، ويعيد بناء مؤسسات الدولة، ويعزز الأمن والاستقرار، بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن المنطقة.

وأوضح البيان أن المرحلة الانتقالية تشكل أرضية سياسية مفتوحة، مع توجيه دعوة شاملة لكافة المكونات والقوى السياسية للدخول في حوار جاد ومسؤول، يقوم على الاعتراف المتبادل بالقضايا الجوهرية وفي مقدمتها قضية الجنوب، والالتزام بالحلول السلمية والتوافقية، واحترام الإرادة الشعبية ومخرجات أي مسار سياسي متفق عليه، ضمن جدول زمني واضح ومحدد.

وأكد المجلس الانتقالي أن المرحلة الانتقالية تنتهي بعد عامين من تاريخ الإعلان، وأن إعلانًا دستوريًا لاستعادة دولة الجنوب جرى إقراره، على أن يُعلن رسميًا ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد 2 يناير 2028، مع التأكيد على نفاذه الفوري في حال عدم الاستجابة للدعوة أو تعرض الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية.

وختم المجلس بالتشديد على أن جميع الخيارات تبقى مطروحة ضمن هذا المسار، ما لم تُؤخذ مطالبه بعين الاعتبار، وبما ينسجم مع الإطار الزمني المحدد وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.