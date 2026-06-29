المجلس الرئاسي: استمرار عمل مؤسسات الدولة من طرابلس ضرورة وطنية

عقد المجلس الرئاسي اجتماعاً، الأحد الموافق 28 يونيو 2026، استناداً إلى الدعوة الموجهة مسبقاً لعقده، وذلك في ظل استمرار تغيب عضو المجلس موسى الكوني نتيجة تواجده خارج البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، ناقش الأعضاء البنود المدرجة على جدول الأعمال، وصادقوا بالإجماع على القرارات المطروحة، في إطار ممارسة اختصاصاتهم الدستورية والسيادية بما يحقق المصلحة العليا للدولة الليبية.

وأكد المجلس الرئاسي أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب استمرار انعقاد مؤسسات الدولة بشكل دائم ومنتظم من مقارها الرسمية في العاصمة طرابلس، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي، ويعزز هيبة الدولة، ويكرس مبدأ انتظام أداء السلطات العامة.

وشدد المجلس على أن رئاسة الدولة، بصفتها القائد الأعلى، مطالبة بالقيام بمهامها الوطنية واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تتعلق بأعمال السيادة، بما يساهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وصون مؤسساتها وضمان استمرارها في أداء وظائفها وفقاً للقانون.

وجدد المجلس الرئاسي التزامه الكامل بمسؤولياته الوطنية، والعمل بروح التوافق وتغليب المصلحة العليا للوطن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سياسي تتواصل فيه التحديات المرتبطة بإدارة المرحلة الانتقالية، وسط تأكيدات متكررة على أهمية توحيد عمل المؤسسات الرسمية وضمان انتظام قراراتها داخل العاصمة.