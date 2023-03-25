المجلس القومي للمرأة الليبية يُكرم د. «بن زير»

كرم المجلس القومي للمرأة الليبية الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أ. د رمضان بن زير.

ويأتي ذلك تقديرا من المجلس وعرفانا للدكتور بن زير على ما بذله ويبذله من دعم للمرأة في كافة أنحاء العالم والمرأة الليبية والعربية بصفة خاصة في سبيل أن تكون فاعلة ومؤثرة في مجتمعها وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما كرم المجلس القومي للمرأة، المنتدى التفافي العربي البريطاني والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عرفانا لهما عن تكريمهما للمرأة الليبية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في الثامن من مارس من كل عام.

يُذكر أنه قد تم تكريم 5 سيدات من ليبيا من قِبل المنتدى الثقافي العربي البريطاني و7 ليبيات من قِبل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.