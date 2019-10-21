المدعي العام العسكري يأمر بالقبض على «حفتر» وعدد من قيادات قواته

أصدر المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، أمرًا القبض على خليفة حفتر وعدد من قيادات قواته.

جاء ذلك في كتاب وجهه عضو النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام العسكري، إلى إدارات الشرطة والسجون العسكرية، والاستخبارات العسكرية، وأجهزة المخابرات الليبية والردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والأمن الداخلي، وقوة العمليات الخاصة ومكتب البحث الجنائي بمديريات أمن (طرابلس – الجفارة غريان).

ونص أمر المدعي العام العكسري على إلقاء القبض على خليفة حفتر، وعميد عون إبراهيم الفرجاني وعقيد عبدالرازق الناظوري، وعقيد الشارف مسعود ضو البوزيدي.

وأشار المدعي العام العسكري إلى أن التحقيقات الجارية لديه في القضية رقم (2019/114 م.م.ع) والمتعلقة بالشكوى المقدمة من قِبل المجني عليه حسام أبوعجيلة انبيص، بشأن واقعة خطف وقتل المجني عليهم أبوعجيلة علي محمد انبيص ومهند أبوعجيلة علي انبيص وحمزة عمار برباش، وخطف وإيذاء المجني عليه حسام أبوعجيلة علي انبيص، بمنطقة اسبيعة (محلة بن عطية) بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، من قِبل مجموعة مسلحة (روسية الجنسية).

وأمر المدعي العام العسكري بالقبض على المتهمين المذكورين وإحالتهم إلى مكتب المدعي العام العسكري فور ضبطهم وكلف بالبحث والتحري عن المجموعة المسلحة الروسية وموافاته بأسماء عناصرها وأماكن تواجدهم حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.