المركزي: تحسن «الإيرادات النفطية» يدعم استقرار الدينار

أفاد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بأن الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة للمصرف شهدت تحسنًا خلال شهر أبريل، لتقترب من مستوى 2.4 مليار دولار، وذلك بعد خصم فاتورة المحروقات، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو.

وأوضح المصدر حسب قناة ليبيا الوطنية، أن هذا التحسن في الإيرادات النفطية من شأنه تعزيز قدرة المصرف المركزي على تلبية الطلب على النقد الأجنبي، والحد من اللجوء إلى التمويل بالعجز، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي في البلاد.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات ستسهم في دعم استقرار سعر الصرف، مع توقعات بالحفاظ عليه دون مستوى 7 دنانير، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي.

وأكد المصدر أن المصرف المركزي يعتزم ضخ نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو، مخصصة للاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والحوالات، في إطار خطته لتلبية الطلب في السوق.

وأضاف أن المصرف يسير في اتجاه تحقيق أهدافه الرامية إلى خفض سعر الصرف، والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار، إلى جانب تعزيز استقرار السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

هذا وتعتمد ليبيا بشكل أساسي على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما يجعل تقلبات الإنتاج والتصدير عاملاً مباشرًا في استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية.

ويأتي إعلان مصرف ليبيا المركزي في ظل جهود مستمرة للسيطرة على الطلب على الدولار وتخفيف الضغوط على السوق الموازية.