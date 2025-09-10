المركزي يبحث مع الاقتصاد والتجارة إجراءات تنظيم الاستيراد وسوق الصرف

في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية الكلية في ليبيا، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اجتماعاً موسعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بحضور عدد من الإدارات المختصة من الجانبين.

وتركز الاجتماع، الذي عقد مؤخراً، على أهمية التنسيق المشترك بين وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي لتنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة لاستقرار الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عمليات الاستيراد وسوق الصرف الأجنبي، بهدف تقنين التجارة الخارجية وتعزيز استقرار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

وشدد الطرفان على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار ضمن سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، بشرط تقديم ما يثبت مصدر الأموال. كما تم التأكيد على منع إعادة تصدير السلع التي تتجاوز نسبة المكون الأجنبي فيها 70%، وذلك حفاظاً على احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

واتفق الجانبان على إطلاق منظومة تتبع السلع، التي تهدف إلى مراقبة حركة السلع المستوردة من المصدر وحتى وصولها إلى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل. كما سيتم تطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع (H.S Code)، بهدف ضبط السوق من حيث الأسعار ومواصفات السلع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل أدوات السياسة الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.