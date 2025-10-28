المركزي ووزارة المالية يبحثان إعداد ميزانية 2026 وتسريع التحول الرقمي

أكد مصرف ليبيا المركزي عقد اجتماع موسع مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في إطار التنسيق المستمر لدعم برامج إصلاح المالية العامة وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح المصرف أن محافظه ناجي محمد عيسى بحث مع وزير المالية خالد المبروك عبدالله، بحضور ممثلين عن الجانبين وعدد من مديري الإدارات المختصة، الاستعدادات الجارية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026 وآليات تحصيل الإيرادات الحكومية عبر أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وسرعة التحصيل وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وصولًا إلى حساب الخزانة الموحد.

وأشار المصرف إلى مناقشة تسريع وتيرة استكمال البيانات الخاصة بمنظومة راتبك لحظي، والعمل على معالجة تأخر بعض الجهات في إحالة بياناتها لضمان انتظام سير العمل واستكمال قاعدة البيانات الوطنية للمرتبات.

وبيّن أن الاجتماع تناول الإجراءات المتعلقة بإطلاق منظومة ACI الخاصة بتتبع الشحنات، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تطوير الرقابة المالية وتسهيل عمليات التوريد والتخليص الجمركي.

واختتم المصرف مؤكّدًا الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتنسيق الجهود الخاصة بالتحصيل الإلكتروني وميكنة قنوات التواصل بين الجانبين دعمًا لمسار التحول الرقمي والإصلاح المالي الشامل.