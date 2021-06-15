المركزي يبحث استمرار التعاون والتنسيق مع البنك التونسي

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع الأسعد العجيلي سفير دولة تونس لدى ليبيا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

كما تم التطرق إلى الخطوات المتخذة في تسهيل وتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية بموجب إعتمادات مستندية وفق منشورات مصرف ليبيا المركزي وبعض المبادرات الأخرى وفقاً للتفهمات التي تمت بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التونسية في إجتماعاتها السابقة .