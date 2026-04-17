المركزي يبحث مع «البنك الدولي» إصلاح الاقتصاد الليبي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، مدير مجموعة البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) أحمدو مصطفى اندياي، بحضور عدد من مديري الإدارات الفنية في مجموعة البنك الدولي، وفق ما أعلن مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المصرف أن اللقاء تناول عرض رؤية مصرف ليبيا المركزي الهادفة إلى إرساء أسس الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على دعم مسار التعافي الاقتصادي عبر سياسات نقدية ومالية متكاملة، إضافة إلى تعزيز جهود الشمول المالي باعتباره أداة رئيسية لدعم التنمية وتمكين الاقتصاد الوطني.

كما أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الاجتماع جاهزية ليبيا، بدعم فني من البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، للخضوع لعملية التقييم التي تعتزم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا فاتف” تنفيذها.

وشدد على التزام مصرف ليبيا المركزي بتطبيق أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن حماية النظام المالي الليبي وتعزيز توافقه مع المعايير الدولية المعتمدة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعاون مستمر بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية الدولية، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وتعزيز كفاءة النظام المالي.

كما تُعد معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أبرز المتطلبات الدولية التي تؤثر على اندماج الاقتصاد الليبي في النظام المالي العالمي، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي والشمول المالي التي تستهدف توسيع قاعدة الخدمات المصرفية داخل البلاد.