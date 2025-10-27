المركزي يبحث مع هيئة الاتصالات دعم «التحول الرقمي» بالقطاع المصرفي

في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في ليبيا، عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عبد الباسط الباعور، رئيس الهيئة العامة للاتصالات، بحضور ممثلين عن الشركة القابضة للاتصالات، بالإضافة إلى شركات ليبيانا، المدار، وليبيا للاتصالات والتقنية، والإدارات المعنية من المصرف المركزي.

وتمحور الاجتماع حول أوجه التعاون بين قطاعي الاتصالات والمصارف، مع التركيز على كيفية تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز البنية التحتية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي.

وتم التأكيد على أهمية الشراكة بين الجانبين في تحسين جودة الخدمات المصرفية، وزيادة الشمول المالي في البلاد.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الخبراء والمختصين في كلا القطاعين، والذي سيتولى متابعة ومعالجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للمصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني.

وسيعمل الفريق على تطوير هذه البنية بما يتماشى مع استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لدعم الشمول المالي وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.