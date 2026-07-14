المركزي يدعو المصارف للاكتتاب في «شهادات إيداع» جديدة

أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوة المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم (22-2026م) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في إعلان نشره عبر صفحته الرسمية أن الإصدار الجديد يحمل تاريخ 21 يوليو 2026، ويتضمن ثلاث فئات من شهادات الإيداع تختلف بحسب مدة الاستثمار وتاريخ الاستحقاق.

وتشمل الشهادات المطروحة:

شهادة ICD 91-2026 بقيمة 10 آلاف، ومدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 20 أكتوبر 2026.

شهادة ICD 182-2026 بقيمة 10 آلاف، ومدة استحقاق تبلغ 182 يومًا، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 19 يناير 2027.

شهادة ICD 365-2026 بقيمة 10 آلاف، ومدة استحقاق تبلغ 365 يومًا، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 21 يوليو 2027.

وبيّن مصرف ليبيا المركزي أن توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات بعد إجراء التقييم الصحيح لها سيكون بنسبة 99.75% للمصرف المكتتب، بوصفه الطرف الثاني، مقابل 0.25% لمصرف ليبيا المركزي، بوصفه المضارب والطرف الأول.

وأشار الإعلان إلى أن هامش الربح المتوقع للشهادات يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويًا، مؤكدًا أن هذه النسبة تقديرية وغير ملزمة.

ويأتي طرح شهادات الإيداع ضمن الأدوات التي يستخدمها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم العمليات المصرفية وإدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، عبر توفير أوعية استثمارية للمصارف التجارية وفق ضوابط محددة.