المركزي يصدر تعليمات عاجلة للمصارف التجارية بشأن سحب الإصدارات القديمة

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميماً عاجلاً إلى جميع المصارف التجارية، شدد فيه على ضرورة عدم إعادة طرح العملات النقدية المقرر سحبها من التداول نهاية سبتمبر، مع الالتزام بإحالتها إلى خزائن المصرف المركزي فوراً.

وجاء التعميم بالإشارة إلى قرارات مجلس إدارة المصرف بشأن سحب الإصدارات القديمة من فئات الدينار الواحد، الخمسة دنانير، والعشرون ديناراً، بعد ملاحظة عدم تمكين بعض صرافي المصارف المواطنين من إيداع فئة الدينار الواحد في حساباتهم.

وأكد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة متابعة التعليمات والالتزام التام بها، مع تطبيق العقوبات على المصارف المخالفة، لضمان انتظام عملية سحب وإحالة العملات إلى المصرف المركزي.

وأمس، أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا دوريًا موجّهًا إلى المدراء العامين للمصارف التجارية والمتخصصة، أكد فيه ضرورة تسهيل إجراءات قبول إيداعات العملات النقدية المسحوبة من التداول، والخاصة بعدة إصدارات من فئات الدينار الليبي.

ويشمل السحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين دينارًا، والإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل من فئة الخمسة دنانير، إضافة إلى الإصدارات السادس والسابع والأول من فئة الدينار الواحد.

وشدد التعميم على عدم إعادة تداول هذه العملات عبر شبابيك الصرافين أو أجهزة السحب الآلي (ATM)، مؤكدًا أن إدارة الرقابة على المصارف والنقد ستُجري جولات تفتيشية للتحقق من مدى الالتزام بالتعليمات، مع التلويح بفرض أشد العقوبات على المصارف المخالفة.

كما جاء في التعميم تمديد ساعات العمل اليومية حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإيداع العملات المسحوبة قبل موعد انتهاء المهلة المحددة بنهاية سبتمبر الجاري.