المركزي يطرح إصداراً جديداً لـ«شهادات الإيداع»

أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته للمصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم 16 لعام 2026 من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، وبحسب المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

ويأتي الإصدار بتاريخ 19 مايو 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دينار ليبي موزعة على ثلاث فئات من الشهادات، تشمل شهادات إيداع لمدة 91 يومًا، و182 يومًا، و365 يومًا.

وبحسب بيانات الإصدار، تتوزع الشهادات على النحو التالي:

شهادة ICD 91-2026 بقيمة 10 ملايين دينار، وتستحق في 18 أغسطس 2026.

شهادة ICD 182-2026 بقيمة 10 ملايين دينار، وتستحق في 17 نوفمبر 2026.

شهادة ICD 365-2026 بقيمة 10 ملايين دينار، وتستحق في 19 مايو 2027.

وأوضح المصرف أن نظام الإصدار يعتمد على المضاربة المطلقة، حيث تُوزع العوائد الناتجة عن الاستثمارات بعد التقييم وفق نسب محددة، بحيث يحصل المصرف التجاري (الطرف الثاني) على 99.75%، فيما يحصل مصرف ليبيا المركزي (الطرف الأول بصفته المضارب) على 0.25%.

وأشار إلى أن هامش الربح المتوقع يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويًا، وهو معدل تقديري وغير ملزم ويخضع لنتائج الاستثمارات الفعلية.

وأكد المصرف أن هذا الإصدار يأتي ضمن أدوات السياسة النقدية الهادفة إلى إدارة السيولة في القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.